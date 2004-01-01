Ninja-sprint
Самое жаркое приключение июля
Самое жаркое приключение июля
Эмоции, которые ты ещё долго не забудешь! Уникальный вид семейного отдыха, граничащий с экстримом! Ты получишь возможность испытать себя и выйти из зоны комфорта! Ты готов? Тогда скорее регистрируйся на забег с препятствиями!
Принять участие может все желающие с любым уровнем подготовки! Беги один или собирай команду! Мчи на победу или беги по фану!
Тебя ждёт:
Место проведения: г.Кировск, стадион «Горняк»
Регистрация по ссылке.
Стартовый взнос 500 рублей на 1 человека!
Количество мест ограниченно!