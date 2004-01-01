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Ninja-sprint

Самое жаркое приключение июля

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События: Спорт, Соревнование.

Эмоции, которые ты ещё долго не забудешь! Уникальный вид семейного отдыха, граничащий с экстримом! Ты получишь возможность испытать себя и выйти из зоны комфорта! Ты готов? Тогда скорее регистрируйся на забег с препятствиями!

Принять участие может все желающие с любым уровнем подготовки! Беги один или собирай команду! Мчи на победу или беги по фану!

Тебя ждёт:

  • Медаль каждому участнику!
  • Трасса 3км+
  • 15+ препятствий
  • Индивидуальное и командное участие
  • Справедливое судейство!
  • Призы победителям!

Место проведения: г.Кировск, стадион «Горняк»

Регистрация по ссылке.
Стартовый взнос 500 рублей на 1 человека!
Количество мест ограниченно!

Кировск
20 июля

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