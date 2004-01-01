Ninja-sprint

Эмоции, которые ты ещё долго не забудешь! Уникальный вид семейного отдыха, граничащий с экстримом! Ты получишь возможность испытать себя и выйти из зоны комфорта! Ты готов? Тогда скорее регистрируйся на забег с препятствиями!

Принять участие может все желающие с любым уровнем подготовки! Беги один или собирай команду! Мчи на победу или беги по фану!

Тебя ждёт:

Медаль каждому участнику!

Трасса 3км+

15+ препятствий

Индивидуальное и командное участие

Справедливое судейство!

Призы победителям!

Место проведения: г.Кировск, стадион «Горняк»

Регистрация по ссылке.

Стартовый взнос 500 рублей на 1 человека!

Количество мест ограниченно!



