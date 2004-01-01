Первый концерт Niletto в Мурманске!

Время пострелять! 22 февраля Терраса Bar приглашает всех на cольный концерт участника телевизионных проектов Песни на ТНТ 1 и 2 , автора хитов: «Ай», «Любимка», «Куртка на двоих», «Голос» - NILETTO.

Его песни звучат на телевидении и взрывают интернет. Самый известный танцор на YouTube в РФ, чьи ролики набирают миллионы просмотров. Треки артиста постоянно попадают в топ-чарты ВК,Boom и TikTok.

27-летний Данил Прытков уже успел выступить в «Вечернем Урганте», а количество просмотров клипа на песню «Любимка» перевалило за 8 миллионов.