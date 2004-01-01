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NILETTO

Первый концерт Niletto в Мурманске!

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События: Вечеринки, Концерты.

Время пострелять! 22 февраля Терраса Bar приглашает всех на cольный концерт участника телевизионных проектов Песни на ТНТ 1 и 2 , автора хитов: «Ай», «Любимка», «Куртка на двоих», «Голос» - NILETTO.

Его песни звучат на телевидении и взрывают интернет. Самый известный танцор на YouTube в РФ, чьи ролики набирают миллионы просмотров. Треки артиста постоянно попадают в топ-чарты ВК,Boom и TikTok.

27-летний Данил Прытков уже успел выступить в «Вечернем Урганте», а количество просмотров клипа на песню «Любимка» перевалило за 8 миллионов.

Терраса Bar
22 февраля
Цены

1000 руб.

Купить электронный билет

Информация и резерв столов 377-377

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