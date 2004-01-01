Никто не забыт и ничто не забыто

Фотовыставка посвящена 75-летию освобождения Заполярья и Северной Норвегии от фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны, подвигу воинов Советской армии, морякам Северного флота и памяти о норвежских патриотах. Она организована Некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит», при поддержке ООО «Инноватика» (Консалтинг в ЭНКОС), АО КГМК «Норильский никель».



Боевые действия на Кольском полуострове начались 29 июня 1941 года и продолжались до 1 ноября 1944 года.

Советские силы в Заполярье в июне 1941 г.:

погранчасти и войска 14-ой армии (4 дивизии)

1-я смешанная авиадивизия

Северный флот в состав которого входили восемь соединений сторожевых кораблей, тральщиков, катеров, бригада подводных лодок, морская авиация (116 самолётов).

Врагам, рассчитывающим на быструю победу, не удалось разгромить советские войска у границы. На рубежах р. Титовка и р. Западная Лица немецкие войска были остановлены. Им не удалось занять полуостров Рыбачий, реализовать замысел захвата Мурманска и Кировской железной дороги.

Кольская земля за годы Великой Отечественной войны обильно полита кровью защитников Отечества. Мы благодарные потомки, чтим подвиг наших предшественников и своими «Походами Памяти» отдаём долг их славному пути к бессмертию. Героизм и мужество защитников Кольского полуострова воплотилось в ходе Петсамо–Киркенесской операции в октябре 1944 года, когда Заполярье и Северная Норвегия были освобождены от фашистских захватчиков.