Программа концерта



Л. ван Бетховен

Соната «Аппассионата» соч. 57, (№23) фа минор

Аллегро Ассаи

Анданте кон мото

Аллегро ма нон троппо

Ф. Лист

Третий концертный этюд "Вздох"

Н.Челоро:

Прелюдия си минор

Прелюдия до мажор

Прелюдия фа диез мажор

Антракт



Н.Челоро:

Музыкальный момент n ° 1 до мажор

Музыкальный момент n ° 2 до минор

К.Дебюсси

Арабеска

Лунный свет

Прелюдия ля минор



Н.Челоро:

Ноктюрн ля бемоль

Головокружение

Николя Челоро – французский пианист и композитор с неаполитанскими и андалузскими корнями. Он также автор многочисленных музыкальных спектаклей, которые он блистательно представляет со знаменитыми актёрами.

С первых шагов в музыке его путь отмечен успехом. В 14 лет Николя получает Золотую медаль в консерватории Версаля, в 16 –первую премию на конкурсе РадиoФранс «Царство музыки», в 18 лет - премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа в классе знаменитого итало-французского пианиста Альдо Чикколини. Затем Николя учился у Пьера Барбизе, а позднее, в течение 4 лет, его преподавателем был великий венгерский виртуоз Дьёрдь Цифра. Он отзывался о своем ученике Николя Челоро как «Виртуоз, удивительный музыкант, сочетающий в равной мере утонченность и глубину».



Николя Челоро приобрёл международную известность, выступал на сценах 20 стран: во Франции, Италии, Испании, Англии, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польше, России, в Японии, Турции, Гонконга, Южной Кореи, США, на острове Маврикий, на Филиппинах, в Сингапуре; выступал на самых престижных концертных площадках - Виктория Холл в Женеве, Королевский Театр в Мадриде, Театр Маэстранса в Севилье, Зал Гаво в Париже, в Опере и на других национальных театральных сценах и т.д. Его выступления были восторженно приняты журналистами и критикой. « …Слушая мастеров фортепианной игры на протяжении более 60 лет, и живую музыку, и в записи, мы можем с уверенностью утверждать, что технически и артистически Николя Челоро стоит в одном ряду с лучшими пианистами современности», - пишет в своем отзыве о концерте Николя Челоро в Театре Маэстранса в Севилье Франциско Мельгизо, музыкальный критик газеты "Эль Корео".