Николай Новиков

Выставка живописи из цикла выставок «С днем рождения, художник!»

Николай Александрович Новиков (16.07.1933–09.01.1991) - живописец, член Союза художников РСФСР (1973). Родился в городе Осташков Калининской (Тверской) области. Окончил художественно-ремесленное училище в городе Конаково Калининской области (1951), учился в Ленинградском художественно-педагогическом училище.

В Мурманске с 1955 года.

Участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных, международных выставок.

Работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, частных коллекциях.

На выставке, посвященной 85-летию художника, гости музея увидят 2 работы Николая Александровича из собрания музея: «На Сейд-озере» и «Кандалакшская тоня».