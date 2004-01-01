Николай Михайлович в 1950 году окончил Донецкое архитектурно-художественное училище, спустя пять лет – студию художников Тихоокеанского флота во Владивостоке. С 1952 участвовал в выставках разного уровня: краевых, областных, региональных, всероссийских, зарубежных и персональных. С 1961 по 1993 годы работал в художественно-производственных мастерских Художественного фонда СХ РСФСР в Мурманске. Николай Морозов стоял у истоков создания Мурманской организации Союза художников. В 1994 году стал лауреатом премии администрации Мурманской области за достижения в области профессионального мастерства. В 1995 году — получил звание «Заслуженный художник России».

Север – главная тема в искусстве Николая Михайловича Морозова. Начало его творческого пути отмечено созданием масштабных панорам Заполярья, написанных лаконично и обобщенно. Любимым жанром художника всегда оставался пейзаж, с годами строй его произведений становился сложнее и выразительнее. Значительная часть работ Николая Михайловича посвящена жизни и быту коренных жителей Кольского края – саамов: оленеводов, рыбаков, охотников. Полотнам мастера свойственны живописный темперамент, широкая, динамичная манера письма.

Творческое наследие Николая Михайловича Морозова включает сотни произведений, появившихся благодаря его неустанному труду, страстному отношению к живописи, восторженной любви к окружающему миру.

Работы художника хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, Дирекции выставок Художественного фонда РСФСР, Дирекции выставок Министерства культуры РФ, в частных коллекциях в России и за рубежом.