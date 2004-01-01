Николай II и Романов-на-Мурмане

Мультимедийная выставка о Николае II и роли Последнего Российского Императора в основании Мурманска

Мультимедийная выставка о Последнем Российском Императоре – это современный, высокотехнологичный способ углубиться в историю России с помощью захватывающего кинематографического языка.

Выставка представляет собой оборудованное экранами и проекторами пространство, где посредством современных технологий, визуализации и авторского звукового оформления посетителям демонстрируются тематические образовательные мультиэкранные сюжеты.

В условиях информационной войны и периодическими попытками манипулировать историческими фактами, показ подобных выставок приобретает особое значение. Сегодня важно привлечь внимание молодёжи к проблеме сохранения исторической памяти, приобщить к изучению истории, в доступной и увлекательной форме показывая знаковые исторические события.

В 1916 году по указу Государя Николая Второго был основан город, которому Царь дал имя Романов-на-Мурмане в честь 300-летия Дома Романовых.

4 октября 1916 года архиепископ Архангельский Нафанаил (Троицкий) в присутствии военных моряков и железнодорожников совершил молебен у креста под открытым небом на закладку храма святителя Николая и основание города.

На выставке будет подробно рассказано о вкладе Николая Второго в основание Мурманска, о том, как решение Государя основать Романов-на-Мурмане через десятки лет помогло нам одержать победу в Великой Отечественной Войне!

Выставка уже была успешно показана в Екатеринбурге, Москве, Самаре, Керчи, Симферополе.

Место проведения: ЖД вокзал (ул. Коминтерна, 14), левое крыло.