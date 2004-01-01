В МАГУ состоится встреча с действительным членом Русского географического общества, научным сотрудником МАГУ, полярником к.т.н. Никитой Куприковым.

Молодой ученый вернулся из очередной сезонной 63 Российской антарктической экспедиции в Антарктиду, где на российской научной станции «Прогресс» в составе группы исследователей ГНЦ РФ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» изучал влияние фактора альбедо на снежно-ледовые взлетно-посадочные полосы в полярных регионах.

Никита Куприков посетит МАГУ, где проведет открытую лекцию «Научное исследование в Антарктиде: возможности и вызовы». В рамках встречи ученый передаст руководству МАГУ флаг университета, побывавший вместе с ним на белом континенте в канун 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками.

Место проведения: ул. Егорова, 15, ауд. 208