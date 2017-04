Ограничения: 12+

Никита Болдырев родился в 1987 году в Москве. В 2003-2007 г.г. учился в Государственном музыкальном колледже эстрадно-джазового искусства, который закончил с отличием. Выпускник Государственной классической академии им.Маймонида (2012, класс гитары Н.М.Головни).

В 2001 году был включен в Книгу рекордов планеты как «установивший мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара» (формулировка Российского бюро по регистрации рекордов). В период учебы в колледже был стипендиатом Министерства культуры РФ и фонда В.Спивакова. В 2006 г. удостоен государственной премии для поддержки талантливой молодежи по Указу Президента РФ.

Никита Болдырев выступал с сольными концертными программами в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, участвовал в гитарных и джазовых фестивалях в России, Польше, Австрии, Сербии, Украине, Белоруссии. Неоднократно принимал участие в телевизионных и радиопередачах.

Никита Болдырев - лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, причем побеждал он как в классической, так и в джазовой номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество Никиты Болдырева. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать, как «джаз в классической гитаре» и «фингерстайл». Также Никита Болдырев активно сотрудничает с композиторами Геннадием Гладковым и Вячеславом Осьмининым. С 2008 года Никита Болдырев преподает в Гитарном колледже (г.Москва).

Программа концерта:

I отделение

Лунная река (Г. Манчини)

Pasta Blues (Джо Пасс)

Take Five (П. Дезмонд)

Фанк-этюд (Н.Болдырев)

Никого, кроме тебя (Г. Уоррен)

Гершвиниана (Н. Болдырев)

Stella by Starlight (В. Янг)

ГитарКолледж фанк (Н.Болдырев)



II отделение

Time Back (Н. Болдырев)

Pixel (Н. Болдырев)

Tuck Andress (Н. Болдырев)

Весеннее равноденствие (Н. Болдырев)

Русалочка (Ю. Маркин)

Шёлковый путь (Ю. Маркин)

Фантазия на тему "12 стульев" (Г. Гладков - Н. Болдырев)

Фантазия на тему "Бременских музыкантов" (Г. Гладков - Н. Болдырев)