Никас (Николай) Сафронов один из известных российских живописцев нашего времени, Заслуженный художник РФ. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях России и Европы. Западными коллекционерами было куплено более 800 его холстов. Среди владельцев – известные медийные личности, которых у большинства на слуху. Он создал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, президентов многих стран и других деятелей.

Николай Степанович Сафронов – профессор Ульяновского государственного университета где ведет мастер-класс и читает лекции, академик Международной Академии творчества. Награжден Международным орденом Святого Константина Великого и орденом Святого Станислава, а также высшей наградой Кемеровской области –орденом «Ключ дружбы».

Никас Сафронов сумел завоевать признание широкой публики и ценителей искусства благодаря широкому диапазону художественных пристрастий. Жанры, в которых работает художник – иконопись, кубизм, символизм, и психологические портреты. Многие его произведения строятся на глубоких метафорах и присущей только этому автору системе символов.

На экспозиции будет представлено около 100 работ.