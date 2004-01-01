Незаметное заметное

Вячеслав Алексеевич был и остаётся единственным монументалистом в Мурманской области. Но после себя художник также оставил немало живописных работ, которые хранятся в частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Нижнего Новгорода и др.

Доподлинно известно, что в эскизном исполнении остались: памятник погибшим морякам в годы ВОВ, в рисунках и набросках женский лиричный памятник «Ждущей». И кто знает, как мог бы выглядеть, полюбившийся жителям города, монумент женщинам, умеющим ждать, если бы Вячеслав Алексеевич дожил бы до реализации этого замысла.

25 октября 2018 года Вячеславу Алексеевичу – ровеснику Мурманской области, могло бы исполниться 80 лет. Может быть, однажды и он, как талантливый живописец и художник – монументалист, удостоится чести быть увековеченным в одном из новых памятников нашего города, которому он посвятил 30 лет своей жизни.

В память о художнике в «Выставочном зале г. Мурманска» начнёт свою работу небольшая по размеру, но не по значению, выставка, у посетителей которой, в прямом и переносном смысле этого слова, будет возможность прикоснуться к истории.

В экспозиции можно увидеть эскизы к монументальным работам, рисунки, зарисовки, эскизные разработки к проектам и др.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22