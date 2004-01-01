Нейросетевое искусство

В онлайн-экспозиции вы увидите около 8 000 картин. Все работы сделаны нейросетью, которую "Яндекс" обучил с помощью 40 000 произведений в разных стилях - от кубизма и сюрреализма до минимализма и абстракции. Виртуальная выставка очень похожа на настоящую: картины сгруппированы по темам, и каждую из них можно заполучить. В отличие от реальной галереи, где за искусство берут деньги, это бесплатно. Но придётся ограничиться только одной работой. Вам отдадут её в хорошем разрешении, а всем остальным станет доступна копия в более низком качестве.

Познакомиться с творчеством искусственного интеллекта и выбрать себе работу можно на сайте галереи.