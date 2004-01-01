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New Year

Lounge-café Gray Goose пригашает встретить Новый 2019 вместе!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Программу будет вести одна из лучших ведущих нашего города – Наташа Даль! Легкий предновогодний флирт от Dr. Goodwin. Наша арт-группа подготовила для вас музыкальный подарок с сумасшедшим вокальным перфомансом! Новогодние треки от Dj Xeno, только для вас, и великолепные Go-Go Ladies поддержат атмосферу жаркими танцами. Яркие и зажигательные номера подарит великолепная танцевальная группа Inside, а группа IFRIT порадует ярким лазерным шоу! Эту ночь вы не забудете никогда!

Терраса Bar
31 декабря
23:00
Цены

Информация по телефону: 999-777

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