Ограничения: 18+

Программу будет вести одна из лучших ведущих нашего города – Наташа Даль! Легкий предновогодний флирт от Dr. Goodwin. Наша арт-группа подготовила для вас музыкальный подарок с сумасшедшим вокальным перфомансом! Новогодние треки от Dj Xeno, только для вас, и великолепные Go-Go Ladies поддержат атмосферу жаркими танцами. Яркие и зажигательные номера подарит великолепная танцевальная группа Inside, а группа IFRIT порадует ярким лазерным шоу! Эту ночь вы не забудете никогда!