New Year Stars

Ограничения: 18+

Дорогие Гости, приглашаем Вас отпраздновать Новый Год с Кружкой Аметист! Надень самый лучший наряд и приди к нам – сегодня ты Super Star!

В программе:

Блистательный ведущий Николя Кочетков (ТВ 21) создаст праздничную атмосферу и подарит сказку

Долгожданный Дед Мороз и Снегурочка исполнят все твои желания

Бриллиант программы: воздушный обруч с восхитительной Marisse в вокальном номере

Зеркальные наряды в ослепительном лазерном и световом шоу «Ифрит»

Стиль и Блеск Голливуда в танцевально-вокальном проекте Владимира Кипко и студии «Пластика»

Музыкальный баттл - Dj MishaLem против Антона Залетаева (Саксофон. Г. Москва)

Свет софитов, яркие эмоции и большой новогодний флеш-моб с гостями ночи

фотосессия от медиа-партнеров «Геометрия»