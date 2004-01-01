New Year Stars
Новогодняя ночь в Аметисте
Дорогие Гости, приглашаем Вас отпраздновать Новый Год с Кружкой Аметист! Надень самый лучший наряд и приди к нам – сегодня ты Super Star!
В программе:
Блистательный ведущий Николя Кочетков (ТВ 21) создаст праздничную атмосферу и подарит сказку
Долгожданный Дед Мороз и Снегурочка исполнят все твои желания
Бриллиант программы: воздушный обруч с восхитительной Marisse в вокальном номере
Зеркальные наряды в ослепительном лазерном и световом шоу «Ифрит»
Стиль и Блеск Голливуда в танцевально-вокальном проекте Владимира Кипко и студии «Пластика»
Музыкальный баттл - Dj MishaLem против Антона Залетаева (Саксофон. Г. Москва)
Свет софитов, яркие эмоции и большой новогодний флеш-моб с гостями ночи
фотосессия от медиа-партнеров «Геометрия»
2018 р.
Подробности и бронь по телефону: 47-40-56
Самое жаркое Disco 90-x в клубе «Pin-Up»
Вечеринка What u Want снова в деле!