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New Year Stars

Новогодняя ночь в Аметисте

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Дорогие Гости, приглашаем Вас отпраздновать Новый Год с Кружкой Аметист! Надень самый лучший наряд и приди к нам – сегодня ты Super Star! 

В программе:

Блистательный ведущий Николя Кочетков (ТВ 21) создаст праздничную атмосферу и подарит сказку

Долгожданный Дед Мороз и Снегурочка исполнят все твои желания

Бриллиант программы: воздушный обруч с восхитительной Marisse в вокальном номере

Зеркальные наряды в ослепительном лазерном и световом шоу «Ифрит»

Стиль и Блеск Голливуда в танцевально-вокальном проекте Владимира Кипко и студии «Пластика»

Музыкальный баттл - Dj MishaLem против Антона Залетаева (Саксофон. Г. Москва)

Свет софитов, яркие эмоции и большой новогодний флеш-моб с гостями ночи

фотосессия от медиа-партнеров «Геометрия»

Кружка - 8
31 декабря
23:00
Цены

2018 р.

Подробности и бронь по телефону: 47-40-56

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