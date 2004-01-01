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New Year

Празднуем Новый год вместе с МегаКружкой

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События: Вечеринки, Новый год.

В программе:

Самый зажигательный даритель подарков Александр Синицын перенесёт вас из 2017 в умопомрачительный 2018!

Дед Мороз и Снегурочка исполнят ваши самые заветные желания

Энергию танца на весь год вам подарит шоу-группа INSIDE

Великолепие вокально-танцевального микса в проекте DANAYA SHOW

Блеск торжества и лучи праздника в light show IFRIT

Изюминкой новогодней ночи станет выступление группы ТУТСИ

Резиденты МегаКружки Dj Deep Touch и Vj Art Crush закрутят в неистовом кураже танца

Но и это ещё не всё! Традиционно огромный мешок подарков уже ждёт вас прямо на сцене МегаКружки!

Мега Кружка - 9
31 декабря
23:00
Цены

2018 р.

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