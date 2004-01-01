New Year
Празднуем Новый год вместе с МегаКружкой
В программе:
Самый зажигательный даритель подарков Александр Синицын перенесёт вас из 2017 в умопомрачительный 2018!
Дед Мороз и Снегурочка исполнят ваши самые заветные желания
Энергию танца на весь год вам подарит шоу-группа INSIDE
Великолепие вокально-танцевального микса в проекте DANAYA SHOW
Блеск торжества и лучи праздника в light show IFRIT
Изюминкой новогодней ночи станет выступление группы ТУТСИ
Резиденты МегаКружки Dj Deep Touch и Vj Art Crush закрутят в неистовом кураже танца
Но и это ещё не всё! Традиционно огромный мешок подарков уже ждёт вас прямо на сцене МегаКружки!
2018 р.