Празднуем Новый год вместе с МегаКружкой

В программе:

Самый зажигательный даритель подарков Александр Синицын перенесёт вас из 2017 в умопомрачительный 2018!

Дед Мороз и Снегурочка исполнят ваши самые заветные желания

Энергию танца на весь год вам подарит шоу-группа INSIDE

Великолепие вокально-танцевального микса в проекте DANAYA SHOW

Блеск торжества и лучи праздника в light show IFRIT

Изюминкой новогодней ночи станет выступление группы ТУТСИ

Резиденты МегаКружки Dj Deep Touch и Vj Art Crush закрутят в неистовом кураже танца

Но и это ещё не всё! Традиционно огромный мешок подарков уже ждёт вас прямо на сцене МегаКружки!