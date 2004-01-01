Комедия впечатляет с первых минут и оставляет после себя массу ярких воспоминаний. Да и как иначе, если в постановке задействованы такие звезды театра и кино, как Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и др.

Сюжет спектакля сразу настраивает зрителя на шутливый тон. На первый взгляд – все просто. Молодой человек никак не может встретить девушку, с которой готов был бы связать свою жизнь. Ему предстоит встреча с отцом, с которым он давно не виделся. Юноша хочет показать отцу, что жизнь у него сложилась прекрасно: есть невеста, прекрасная работа... Что же делать? Главного героя посещает гениальная мысль — невеста напрокат! Девушка для нужной роли нашлась. Но впустив ее на короткое время в свой дом, главный герой понимает, что не хочет, чтобы она уходила. По ходу спектакля возникает множество комичных ситуаций. Легкий, доброжелательный юмор звучит на протяжении всей постановки.

Но за этой видимой легкостью – тонко, иронично и даже с каким-то трепетом раскрываются проблемы взаимоотношений между представителями разных поколений...

Неординарный сюжет, талантливая игра и великолепная драматургия придутся по вкусу любому зрителю!

В спектакле заняты:

Александр Михайлов

Елена Проклова Юлия Такешина

Мария Рассказова

Вячеслав Гугиев