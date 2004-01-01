Новая книга детских стихов Александра Швецова «Неужель, ах, неужель» будет интересна как профессиональным литераторам, так и всем мурманчанам – родителям, бабушкам и дедушкам, учителям начальных классов, и, конечно, детям.

Александр Швецов родился в Мурманске, закончил педагогический институт. Стихотворения начал писать с 2004 года. Александр – активный участник Мурманского литературного объединения Союза писателей России.

В первую книгу автора – «Неандерталец», вошли стихи разных лет.

Стихи в новом издании рассказывают о братьях наших меньших, деревьях, временах года и прочих важных вещах, которые интересны юныым и взрослым читателям.

Книга оформлена художницей Натальей Казютиной, редактор сборника – Иван Бессонов.