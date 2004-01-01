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Неугомонная Авантюристка

Легкая французская комедия, разыгранная популярными артистами

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Хотите обокрасть собственного мужа? Не вовлекайте в авантюру любовника! Главная героиня решила, что это отличная идея. Удачной будет авантюра или нет – главная интрига спектакля!

Элементы детектива и комедии удачно вплетены в сюжет и не дадут скучать до самого финала!

Авантюрное представление понравится как молодым парам, так и людям более старшего возраста!

Режиссер: Сергей Куница
Артисты: Сергей Колесников, Юлия Захарова, Михаил Владимиров, Руслана Доронина.

Атлантика
28 ноября
19:00
Цены

1200-2500 р.

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