Неугомонная Авантюристка

Ограничения: 16+

Хотите обокрасть собственного мужа? Не вовлекайте в авантюру любовника! Главная героиня решила, что это отличная идея. Удачной будет авантюра или нет – главная интрига спектакля!

Элементы детектива и комедии удачно вплетены в сюжет и не дадут скучать до самого финала!

Авантюрное представление понравится как молодым парам, так и людям более старшего возраста!

Режиссер: Сергей Куница

Артисты: Сергей Колесников, Юлия Захарова, Михаил Владимиров, Руслана Доронина.