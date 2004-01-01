Неугомонная Авантюристка
Легкая французская комедия, разыгранная популярными артистами
Легкая французская комедия, разыгранная популярными артистами
Хотите обокрасть собственного мужа? Не вовлекайте в авантюру любовника! Главная героиня решила, что это отличная идея. Удачной будет авантюра или нет – главная интрига спектакля!
Элементы детектива и комедии удачно вплетены в сюжет и не дадут скучать до самого финала!
Авантюрное представление понравится как молодым парам, так и людям более старшего возраста!
Режиссер: Сергей Куница
Артисты: Сергей Колесников, Юлия Захарова, Михаил Владимиров, Руслана Доронина.
1200-2500 р.
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