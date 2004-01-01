Нетуристические маршруты

Приглашаем совершить необычные путешествия нетуристическими маршрутами вместе с героями книг современных отечественных и зарубежных авторов. Произведения Умберто Эко, Пауло Коэльо, Жозе Сарамаго и Льва Толстого переместят в «чертоги разума».

Попасть в компьютерную игру в команде сотрудника специального отдела контрразведки майора Бекасова поможет книга Василия Головачева «Гиперсеть».

Иные, неизведанные, порой пугающие, но от этого не менее интересные миры ждут своих читателей на страницах произведений Кассандры Клэр «Орудия смерти: Город Костей», Андрея Круза «Эпоха мертвых», Майкла Суэнвика «Хроники железных драконов», Роберта Хайнлайна «Дверь в лето».

Романтичные натуры могут отправиться к берегам любви с героями книг Татьяны Трониной «Чужая свадьба», Марии Метлицкой «Можно я побуду счастливой?» и Екатерины Вильмонт «Мужлан и флейтистка».

Автор под псевдонимом Гном, он же главный герой книги «Цивилизаtion», пригласит совершить чудесное падение, которое перенесет на много тысяч лет назад, в каменный век. А путешествие с книгой Ричарда Моргана «Видоизмененный углерод» покажет будущее человечества, в котором люди способны записывать собственное сознание и с легкостью загружать его в новое тело.

Читатели - любители космических приключений отправятся на далекие планеты. Например, на Марс, вместе с колонистами – героями книги Кима Стэнли Робинсона «Красный Марс». На орбиту Урана, исследовать гигантскую нерукотворную аномалию в виде кольца и загадку исчезновения космического корабля по ту сторону образования с книгой Джеймса Кори «Врата Абаддона».

Книга Бекки Чамберса «Долгий путь к маленькой сердитой планете» поможет отправиться исследовать далекие галактики вместе с пилотом-рептилоидом и остальным разношерстным экипажем старенького космического корабля «Странник». Присоединиться к специальному агенту Института Контакта и раскрыть загадку Базы инопланетян с отсталой планеты Тратера можно в книге Андрея Ляха «Челтенхэм».