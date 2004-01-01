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Нет терроризму!

Ситуативная игра в День солидарности в борьбе с терроризмом

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События: Акции, Лекции, Презентации.

Информационные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом направлены на осознание важности участия каждого гражданина в вопросах безопасности страны и собственной личности, а также на извлечение уроков для своего и национального будущего.

Основным мероприятием в программе станет ситуативная игра «Нет терроризму». Она поможет участникам проанализировать различные жизненные обстоятельства и принять правильные решения.

Для посетителей библиотеки подготовлена информационная электронная презентация «Терроризм – угроза новой жизни», посвященная вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также трагическим событиям 2004 года, которые произошли в Беслане.

В этот день будут демонстрироваться видеоролики национального антитеррористического комитета, в которых наглядно показаны примеры экстремисткой деятельности и её последствия.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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