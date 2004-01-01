Нет терроризму!
Ситуативная игра в День солидарности в борьбе с терроризмом
Ситуативная игра в День солидарности в борьбе с терроризмом
Информационные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом направлены на осознание важности участия каждого гражданина в вопросах безопасности страны и собственной личности, а также на извлечение уроков для своего и национального будущего.
Основным мероприятием в программе станет ситуативная игра «Нет терроризму». Она поможет участникам проанализировать различные жизненные обстоятельства и принять правильные решения.
Для посетителей библиотеки подготовлена информационная электронная презентация «Терроризм – угроза новой жизни», посвященная вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также трагическим событиям 2004 года, которые произошли в Беслане.
В этот день будут демонстрироваться видеоролики национального антитеррористического комитета, в которых наглядно показаны примеры экстремисткой деятельности и её последствия.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26