Нет спасенья от любви

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Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов – победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале Россия-1

Альберт Жалилов – представитель нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре – оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни. Партия ф-но – Олег Вайнштейн.

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