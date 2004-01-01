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Нет спасенья от любви

Концерт победителя телепроекта «Живой звук» – Альберта Жалилова

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов – победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале Россия-1
Альберт Жалилов – представитель нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре – оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни. Партия ф-но – Олег Вайнштейн.

Биографию певца Вы можете найти на сайте.

Филармония
1 декабря
19:00
Цены

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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