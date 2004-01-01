Новая книга писателя и журналиста Дмитрия Коржова «Несмиренный живописец» написана в жанре «романа – биографии». Она посвящена личности мурманского писателя, моряка и общественного деятеля Виталия Маслова. Заглавие книги связано с одним из решений церковного Стоглавого собора 1551 года, в котором живописцу подобало быть «смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу…». Для Маслова, борца и трибуна, не были свойственны ни смирение, ни покой, ни кротость. О первоистоках писателя, о семье, ледокольном флоте, о нелегкой судьбе выстраданных книг, о гениальных масловских идеях, подобных международному православному славянскому ходу, и о многом другом, – увлекательно и интересно рассказано в книге Дмитрия Коржова.

Книга основана на неопубликованных и публиковавшихся текстах самого Виталия Семеновича, воспоминаниях о нем, уникальных документах разных лет.

На вечере выступят люди, которые знали Виталия Маслова. Участники презентации услышат чтение стихов в исполнении самого писателя, увидят хронику открытия в Мурманске памятника равноапостольным святым Кириллу и Мефодию.

На презентацию приглашены историки, писатели, краеведы, педагоги, студенты.