Нескучный выходной в «КВЦ Русского музея»

Каждое последнее воскресенье месяца в 12.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея проводятся мероприятия для всей семьи. «Нескучный выходной» – это творческий и полезный отдых для родителей с детьми от 5 до 12 лет.
Расписание
27 января в 12.00
- Беседа: «Гравюра: Линогравюра»
- Творческое задание: «Ночной город». Техника «Монотипия»
24 февраля в 12.00
- Беседа: «Рисунок»
- Творческое задание: «Медведь». Рисуем сепией
31 марта в 12.00
- Беседа: «История открытки»
- Творческое задание: «Открытка в подарок». Смешанная техника
28 апреля в 12.00
- Беседа: «История карнавальной маски»
- Творческое задание: «Маска». Смешанная техника
26 мая в 12.00
- Беседа: «Наедине с собой. Автопортрет»
- Творческое задание: «Автопортрет». Техника «Коллаж»
30 июня в 12.00
- Беседа: «Я в гости к Пушкину спешу»
- Творческое задание: «Скульпструктор. Герои Пушкина». Техника «Аппликация»
28 июля в 12.00
- Беседа: «Сказочная тема в творчестве В. М. Васнецова»
- Творческое задание: Мастер-класс «Рыбка». Техника «Аппликация»
25 августа в 12.00
- Беседа: «Симфония цвета»
- Творческое задание: «Переплетение нитей». Ручное ткачество
29 сентября в 12.00
- Беседа: «Лоскутная мозаика»
- Творческое задание: «Почтовые марки». Техника «Текстильная аппликация»
27 октября в 12.00
- Беседа: «Продолжение жеста. Столовый этикет»
- Творческое задание: «Роза». Техника «Бумагопластика»
24 ноября в 12.00
- Беседа: «Какие бывают музеи?»
- Творческое задание: «Я и музей». Смешанная техника
29 декабря в 12.00
- Беседа: «И балом восхищается душа»
- Творческое задание: «Веер». Смешанная техника