Нескучный выходной в «КВЦ Русского музея»

Каждое последнее воскресенье месяца в 12.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея проводятся мероприятия для всей семьи. «Нескучный выходной» – это творческий и полезный отдых для родителей с детьми от 5 до 12 лет.

Расписание

27 января в 12.00

Беседа: «Гравюра: Линогравюра»

Творческое задание: «Ночной город». Техника «Монотипия»

24 февраля в 12.00

Беседа: «Рисунок»

Творческое задание: «Медведь». Рисуем сепией

31 марта в 12.00

Беседа: «История открытки»

Творческое задание: «Открытка в подарок». Смешанная техника

28 апреля в 12.00

Беседа: «История карнавальной маски»

Творческое задание: «Маска». Смешанная техника

26 мая в 12.00

Беседа: «Наедине с собой. Автопортрет»

Творческое задание: «Автопортрет». Техника «Коллаж»

30 июня в 12.00

Беседа: «Я в гости к Пушкину спешу»

Творческое задание: «Скульпструктор. Герои Пушкина». Техника «Аппликация»

28 июля в 12.00

Беседа: «Сказочная тема в творчестве В. М. Васнецова»

Творческое задание: Мастер-класс «Рыбка». Техника «Аппликация»

25 августа в 12.00

Беседа: «Симфония цвета»

Творческое задание: «Переплетение нитей». Ручное ткачество

29 сентября в 12.00

Беседа: «Лоскутная мозаика»

Творческое задание: «Почтовые марки». Техника «Текстильная аппликация»

27 октября в 12.00

Беседа: «Продолжение жеста. Столовый этикет»

Творческое задание: «Роза». Техника «Бумагопластика»

24 ноября в 12.00

Беседа: «Какие бывают музеи?»

Творческое задание: «Я и музей». Смешанная техника

29 декабря в 12.00