Нескучная наука

Если Вы хотите привить детям интерес к науке, пробудить любознательность и оживить сухие знания учебников яркими жизнеописаниями - эта книжная выставка для Вас!

Книга «Почему у пингвинов не мерзнут лапы?» Мика Охара поможет юным любознательным читателям узнать тайны окружающего мира.

«Тайны биологии» Лассе Левемарка предлагают детям и родителям провести занимательные эксперименты с растениями и животными и превратить биологию в увлекательное развлечение.

«Математические олимпиады в стране сказок» собрали самые интересные задачи олимпиадного уровня для учеников начальной и средней школы. Переложенные на сказочные сюжеты, проиллюстрированные рисунками из старинных книг – вместе они представляют учебник нового поколения.

Личности одного из величайших ученых ХХ-го века Альберта Эйнштейна посвящена книга из серии «Великие имена». В прекрасно иллюстрированной книге собраны увлекательные истории о необычном мальчике, ставшим Нобелевским лауреатом.