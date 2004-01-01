Нескучная классика

Программа концерта:

Людвиг ван Бетховен Соната до минор соч.13

Людвиг ван Бетховен "Патетическая"Соната ми бемоль мажор соч.27 №1 Quasi una fantasia

Этюды Ф.Шопена, Ф.Листа, К.Дебюсси, А.Скрябина

Алексей НАБИУЛИН – Лауреат международных конкурсовОбладатель призовых роялей KAWAI и SEILER Выпускник Московской консерватории в классе легендарного профессора М. Воскресенского. Получил международное признания еще в детские годы, став бронзовым призером I Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, посланником Советского Детского Фонда на благотворительных концертах в Канаде и участником турне «Русские виртуозы» в Германии.

В студенческие годы участвовал в Первом Европейском фортепианном форуме в Берлине, завоевал «золото» международных фортепианных конкурсов в Терни (Италия) и Дублине (Ирландия), а также серебряную медаль и специальные призы Московской консерватории и телеканала «Культура» на XII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.Концертирует в России, странах Восточной и Западной Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Выступает на главных концертных площадках Москвы и в крупнейших залах России и Украины, а также в Alice Tully Hall в Нью-Йорке, Wigmore Hall в Лондоне, National Concert Hall в Дублине, Sala dei Notari в Перудже, Gasteig в Мюнхене, Forum Grimaldi в Монте-Карло, Megaron в Афинах.

Сотрудничал с такими коллективами, как Национальный симфонический оркестр Ирландии и Ирландский камерный оркестр, Гринвич-симфони, Национальный оркестр Лилля, «Чешские виртуозы» (Брно), Sinfonia Varsovia, Филармонический оркестр Монте-Карло, Академический камерный оркестр Harmonia Nobile, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Уральский академический филармонический оркестр, Национальный симфонический оркестр Украины, Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова.

Участник крупнейших фестивалей, среди них: «Русская зима» в Москве, «Музыкальный Олимп» в Санкт-Петербурге, фестивалей во Франции (La Roque d'Antheron, PianoPassion, Radio France Montpellier, Piano en Valois) и Италии (Lago Maggiore Musica, Notti nei giardini d`Europa, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival Liszt in Modena, Schon Schubert), Povoa de Varzim в Португалии, Santander Festival в Испании, Бетховенском фестивале в Бонне, «Нопциле пианистиче» и «Мэрцишор» в Кишиневе, «Виртуозы» во Львове, Рахманиновском фестивале в Харькове.Выпустил CD альбомы на фирмах Audite, «Мелодия» и Triton.

Совмещает концертную и преподавательскую деятельность.