Илья Леонидович Виноградов – поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России. Лауреат литературной премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума имени Николая Гумилева «Осиянное слово», ряда других литературных и журналистских конкурсов.

Печатался в различных региональных и российских газетах, журналах и альманахах. Автор сборника рассказов «Невидимые диктаторы», сборника избранных стихотворений, рассказов и путевых заметок «Сокровища бедных», стихотворного сборника «Русский ген печали», сборника стихотворений с переводами на болгарский язык «Балканский блокнот».

«Несанкционированные стихи» – пятая книга Ильи Виноградова. Она издана в Санкт-Петербурге и содержит 40 новых стихотворений. В своих поэтических произведениях автор размышляет о современном, переломном для страны и мира периоде истории и об испытаниях, которым в это сложное время подвергаются человеческие ценности и отношения.

На презентации Илья Виноградов представит новый поэтический сборник, почитает стихи. Свою точку зрения о новой книге Ильи Виноградова выскажут коллеги по перу – мурманские поэты и писатели.