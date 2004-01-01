Неоконченный роман

Ограничения: 16+

Он и Она… Взрослые успешные люди со своими скелетами в шкафу, в котором при форс-мажоре можно быстренько спрятать любовника или любовницу.

Встречи в скрытом от посторонних глаз отеле для уединения и разговоров по душам. Но за пределами гостиничных стен у каждого есть своя жизнь. Семьи, дети… И все на самом деле не так просто, как кажется. Герои спектакля расскажут зрителям, как сложно найти свою любовь и как важно её сохранить…

Блистательная игра артистов, фейерверк эмоций и чувств, неожиданные повороты событий, увлекательные диалоги, реалистичная декорация, интересные костюмы, прекрасное музыкальное сопровождение, зажигательные танцы создают удивительную атмосферу на сцене и запомнятся зрителям.

Позвольте себе немного отдохнуть, посмеяться и сопереживать главным героям этой трогательной истории.

Режиссер: Наталья Булыгина

В спектакле заняты артисты: Мария Порошина, Ярослав Бойко