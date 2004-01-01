Необычные грибы Заполярья

Очередная встреча лектория посвящена необычным грибам Заполярья. Её прочтет кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Юлия Ростиславовна Химич.

Каждый из нас с легкостью назовет десяток видов грибов, чаще всего тех, которые попадают в корзинки грибников. Но о вещах привычных и известных говорить не очень интересно. Так что, на этот раз речь пойдет о грибах, которые похожи на копыта, пленчатые налеты и наросты. О грибах, у которых под шляпкой не трубочки или пластинки, а шипики и складки. О грибах, напоминающих кораллы, булавы и о прочих уникумах, растущих на почве, пнях, поваленных, усохших и живых деревьях, остатках древесины. Участники встречи также узнают о роли царства грибов в экосистеме.

Вход на лекцию свободный.