Необъятный Рязанов
Концерт российского государственного симфонического оркестра кинематографии
Концерт российского государственного симфонического оркестра кинематографии
Дирижёр – Сергей Скрипка
Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Карен Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Михаил Ширвиндт, Светлана Крючкова, Валентина Талызина, Лариса Голубкина, Методие Бужор, Анна Бутурлина, Зара, Ирина Линдт, Екатерина Мельникова
Ведущий – Николай Лебедев
Режиссёр концерта – Эмма Абайдулина-Рязанова
В программе:
Дунаевский – Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
Музыка из кинофильмов композиторов:
А. Лепина («Карнавальная ночь»)
Т. Хренникова («Гусарская баллада»)
М. Таривердиева («Ирония судьбы, или С лёгким паром»)
А. Петрова («Служебный роман», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старые клячи», «Предсказание», «Ключ от спальни», «Берегись автомобиля»)
А. Рыбникова («Андерсен. Жизнь без любви»)
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