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Необъятный Рязанов

Концерт российского государственного симфонического оркестра кинематографии

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События: Концерты.

Дирижёр – Сергей Скрипка

Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Карен Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Михаил Ширвиндт, Светлана Крючкова, Валентина Талызина, Лариса Голубкина, Методие Бужор, Анна Бутурлина, Зара, Ирина Линдт, Екатерина Мельникова

Ведущий – Николай Лебедев

Режиссёр концерта – Эмма Абайдулина-Рязанова

В программе:

Дунаевский – Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»

Музыка из кинофильмов композиторов:

А. Лепина («Карнавальная ночь»)
Т. Хренникова («Гусарская баллада»)
М. Таривердиева («Ирония судьбы, или С лёгким паром»)
А. Петрова («Служебный роман», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старые клячи», «Предсказание», «Ключ от спальни», «Берегись автомобиля»)
А. Рыбникова («Андерсен. Жизнь без любви»)

Филармония
15 мая
18:00
Цены

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