Необъятный Рязанов

Дирижёр – Сергей Скрипка

Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Карен Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Михаил Ширвиндт, Светлана Крючкова, Валентина Талызина, Лариса Голубкина, Методие Бужор, Анна Бутурлина, Зара, Ирина Линдт, Екатерина Мельникова



Ведущий – Николай Лебедев

Режиссёр концерта – Эмма Абайдулина-Рязанова



В программе:

Дунаевский – Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»

Музыка из кинофильмов композиторов:

А. Лепина («Карнавальная ночь»)

Т. Хренникова («Гусарская баллада»)

М. Таривердиева («Ирония судьбы, или С лёгким паром»)

А. Петрова («Служебный роман», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старые клячи», «Предсказание», «Ключ от спальни», «Берегись автомобиля»)

А. Рыбникова («Андерсен. Жизнь без любви»)