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Negroni 1 год!

Год со дня открытия коктейль-холла

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

29 апреля мы будем вместе с вами праздновать 1 год со дня открытия коктейль-холла NEGRONI CLUB!

Специальный гость – Misha Klein! Известный диджей и продюсер входит в десятку лучших Deep House музыкантов страны. Является резидентом крупнейшего российского музыкального лейбла Luxury Music и главного afterparty бара Москвы – «Pur Pur»! Автор многочисленных компиляций и множества успешных ремиксов на синглы мировых звезд. 

Взорвём эту ночь отличным настроением и сетом от Misha Klein!

Negroni club
29 апреля
Цены

300 р.

Бронь столов - депозит 3000-5000р.

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