Negroni 1 год!

Год со дня открытия коктейль-холла

Ограничения: 18+

29 апреля мы будем вместе с вами праздновать 1 год со дня открытия коктейль-холла NEGRONI CLUB!

Специальный гость – Misha Klein! Известный диджей и продюсер входит в десятку лучших Deep House музыкантов страны. Является резидентом крупнейшего российского музыкального лейбла Luxury Music и главного afterparty бара Москвы – «Pur Pur»! Автор многочисленных компиляций и множества успешных ремиксов на синглы мировых звезд.

Взорвём эту ночь отличным настроением и сетом от Misha Klein!