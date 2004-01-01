Неграфика-графика

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Выставка графики Андрея Ветрогонского

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События: Выставки.

Андрей Владимирович Ветрогонский родился 1 апреля 1956 в Ленинграде. Его отец известный график, Народный художник РСФСР – Владимир Александрович Ветрогонский. Андрей Ветрогонский – младший из трех сыновей Владимира Ветрогонского. В 70-х годах двадцатого века учился в средней художественной школе им. Б.В. Иогансона. В 1981 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, мастерскую станковой графики – профессора Владимира Александровича.

Выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы.

В экспозиции будет представлено более 30 работ автора.

Культурно-выставочный центр Русского музея
25 января
17:00 (Открытие)
c 26 января по 17 марта

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