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Уникальный танцевальный фестиваль молодежных субкультур

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Ограничения: 14+
События: Шоу, Концерты.

В этот день ты увидишь самых ярких и талантливых представителей танцевальных направлений брейк-данс, hip-hop, джаз модерн и многих других.

Тебя ждут танцевальные постановки, отличная музыка и комфортная обстановка в кругу своих единомышленников!

Не упусти возможность окунуться в мир танца! И может быть, у тебя появится желание посвятить свою жизнь танцевальному искусству!

Чердак
30 апреля
18:30
Цены

150 р.

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