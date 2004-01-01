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Уникальный танцевальный фестиваль молодежных субкультур
Уникальный танцевальный фестиваль молодежных субкультур
В этот день ты увидишь самых ярких и талантливых представителей танцевальных направлений брейк-данс, hip-hop, джаз модерн и многих других.
Тебя ждут танцевальные постановки, отличная музыка и комфортная обстановка в кругу своих единомышленников!
Не упусти возможность окунуться в мир танца! И может быть, у тебя появится желание посвятить свою жизнь танцевальному искусству!
150 р.
Концерт камерной группы Симфонического оркестра с программой «Рок хиты»