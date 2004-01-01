Ограничения: 14+

В этот день ты увидишь самых ярких и талантливых представителей танцевальных направлений брейк-данс, hip-hop, джаз модерн и многих других.

Тебя ждут танцевальные постановки, отличная музыка и комфортная обстановка в кругу своих единомышленников!

Не упусти возможность окунуться в мир танца! И может быть, у тебя появится желание посвятить свою жизнь танцевальному искусству!