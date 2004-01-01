Небо Героя России Тимура Апакидзе

Тимур Автандилович Апакидзе (1954- 2001) – легенда морской авиации, человек, внесший неоценимый вклад в создание и развитие современной палубной авиации Военно-морского флота России. Апакидзе служил в должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки авиационного полка в городе Саки, после чего был переведён на Северный флот на военный аэродром Североморск-3 и назначен начальником воздушно-огневой и тактической подготовки - старшим лётчиком смешанной корабельной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного Флота. Апакидзе погиб 17 июля 2001 года во время показательных выступлений на празднике в честь 85-летия военно-морской авиации в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава авиации ВМФ под Псковом. Имя генерал-майора вписано в историю отечественной авиации. В 2003 году в Североморске на Аллее Героев рядом с бюстом летчика Бориса Сафонова был открыт бюст Тимура Апакидзе.

На выставке представлены воспоминания жены, Ларисы Сериковой, «Тимур и его небо». Это рассказ о любви и преданности, верности своему долгу и Родине. Также читатели познакомятся с изданиями, посвященными советской и российской палубной авиации: книгами Сергея Балакина и Владимира Заблоцкого «Советские авианосцы, «Авианесущие крейсера адмирала Горшкова»; Бориса Родионова и Михаила Монакова «Авианосцы: история и перспективы» и другими.