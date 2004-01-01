Ограничения: 4+

Каждый малыш нуждается в любви. Даже если он ёжик. И иногда ради любви окружающих он совершает безумные поступки, следует за модой, подлаживается под какие-то капризы случайных друзей. Но иногда стоит сесть на пенёк, как сделал наш сказочный ёжик, и спросить себя: кто я такой и что мне на самом деле нужно? Будь собой – об этом говорит спектакль «Не ёжик» по одноимённой пьесе Анны Богачёвой.

Режиссёр-постановщик: Михаил Логинов

Композитор: Александр Яничек

Художник-постановщик: Алина Корытова

В спектакле заняты: Екатерина Чемкова, Ольга Рябинина, Ольга Булкина, Андрей Беляев, Евгения Николаева

Продолжительность: 30 минут