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Не ёжик

Гастроли Костромского областного театра кукол

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Ограничения: 4+
События: Спектакли.Возраст: Детям.

Каждый малыш нуждается в любви. Даже если он ёжик. И иногда ради любви окружающих он совершает безумные поступки, следует за модой, подлаживается под какие-то капризы случайных друзей. Но иногда стоит сесть на пенёк, как сделал наш сказочный ёжик, и спросить себя: кто я такой и что мне на самом деле нужно? Будь собой – об этом говорит спектакль «Не ёжик» по одноимённой пьесе Анны Богачёвой.

Режиссёр-постановщик: Михаил Логинов

Композитор: Александр Яничек

Художник-постановщик: Алина Корытова

В спектакле заняты: Екатерина Чемкова, Ольга Рябинина, Ольга Булкина, Андрей Беляев, Евгения Николаева

Продолжительность: 30 минут

Театр кукол
7 ноября
10:30
9 ноября
12:00
14:30
Цены

300 р.

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