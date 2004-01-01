Постановка по одной из самых изящных, остроумных и весёлых пьес А. Островского

Ограничения: 12+

Драматический театр Северного флота не раз обращался к произведениям великого русского драматурга Александра Островского. «Поздняя любовь», «Свои люди – сочтёмся», «На всякого мудреца довольно простоты», «На бойком месте», «Гроза» – далеко не полный перечень спектаклей театра, поставленных в разные года по пьесам А. Островского.

Драматург жил и творил в эпоху «актёрского театра», его яркие и самобытные пьесы – потрясающий материал для раскрытия на сцене во всей своей полноте многогранности таланта и мастерства любого актёра. И «Не всё коту масленица», по праву считающаяся одной из самых изящных, остроумных и весёлых пьес А. Островского, не исключение.

За простотой интриги этой, казалось бы, лёгкой, незамысловатой и динамичной комедии положений, скрываются глубокие размышления о власти денег, чести, достоинстве, вере в себя и других людей.

«Не всё коту масленица» – это трогательная история любви юной, своенравной Агнии, дочери овдовевшей купчихи Кругловой, и честного, оттого и бедного, работящего и скромного приказчика Ипполита. И не было бы истории прекраснее на свете, если бы старый богатый купец Ахов, привыкший к беспрекословному исполнению любых его желаний, не возжелал красавицу Агнию себе в жёны.

Как же всё разрешится: поддастся ли Агния искушению и предпочтёт семейную жизнь в почёте и богатстве с Аховым, или чувства девушки к Ипполиту окажутся сильней, и победит любовь? А главное – какую роль в этом играет Круглова?