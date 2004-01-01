152867

Не все коту масленица…

Творческая программа для детей и литературно-музыкальный вечер

0
Я иду
Ваша оценка
События: Творческая встреча.

Творческая программа для детей

Участники программы узнают о традициях Масляной недели и наступлении Великого Поста из рассказов русских писателей, поучаствуют в масленичных играх, забавах и творческих состязаниях, познакомятся с отдельными эпизодами русской народной жизни конца XIX начала XX века, запечатленными на картинах Бориса Кустодиева и Апполинария Васнецова.

Литературно-музыкальный вечер

В программе вечера прозвучат отрывки из книги Ивана Шмелева «Лето Господне». Это детские воспоминания автора о жизни и быте дореволюционной Москвы, праздновании Масленицы и начале Великого поста.

Украсят вечер музыкальные фрагменты разных жанров, созвучные времени и настроению масленичных дней.

Вечер организован совместно с Мурманской митрополией.

Областная научная библиотека
24 февраля
16:00 (Творческая программа для детей)
26 февраля
18:00 (Литературно-музыкальный вечер)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?