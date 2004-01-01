Не все коту масленица…
Творческая программа для детей и литературно-музыкальный вечер
Творческая программа для детей и литературно-музыкальный вечер
Творческая программа для детей
Участники программы узнают о традициях Масляной недели и наступлении Великого Поста из рассказов русских писателей, поучаствуют в масленичных играх, забавах и творческих состязаниях, познакомятся с отдельными эпизодами русской народной жизни конца XIX начала XX века, запечатленными на картинах Бориса Кустодиева и Апполинария Васнецова.
Литературно-музыкальный вечер
В программе вечера прозвучат отрывки из книги Ивана Шмелева «Лето Господне». Это детские воспоминания автора о жизни и быте дореволюционной Москвы, праздновании Масленицы и начале Великого поста.
Украсят вечер музыкальные фрагменты разных жанров, созвучные времени и настроению масленичных дней.
Вечер организован совместно с Мурманской митрополией.