Не все коту масленица…

Творческая программа для детей

Участники программы узнают о традициях Масляной недели и наступлении Великого Поста из рассказов русских писателей, поучаствуют в масленичных играх, забавах и творческих состязаниях, познакомятся с отдельными эпизодами русской народной жизни конца XIX начала XX века, запечатленными на картинах Бориса Кустодиева и Апполинария Васнецова.

Литературно-музыкальный вечер

В программе вечера прозвучат отрывки из книги Ивана Шмелева «Лето Господне». Это детские воспоминания автора о жизни и быте дореволюционной Москвы, праздновании Масленицы и начале Великого поста.

Украсят вечер музыкальные фрагменты разных жанров, созвучные времени и настроению масленичных дней.

Вечер организован совместно с Мурманской митрополией.