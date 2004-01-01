Не тревожьтесь по мелочам

Современного человека окружает большое количество неблагоприятных внешних факторов. Стресс становится неотъемлемой частью жизни. Способность противостоять стрессу - это очень важное качество человека, позволяющее отражать нападки внешней среды, адекватно реагировать на критические события. Но если стресс – неизбежное зло, может быть лучше не стараться избегать его, а заставить служить во благо? Полезную информацию об этом можно получить, ознакомившись с изданием «Стресс-серфинг. Стресс на пользу и в удовольствие» Ивана Кириллова.

В своей новой книге «Доктор, у меня стресс: психозы и страхи большого города» психотерапевт Юрий Вагин говорит о разновидностях стресса, о том, как он возникает и к чему приводит, как можно изменить условия, от которых страдает наша жизнь.

Если ребенок часто жалуется на боли в животе, хотя его пищеварительная система в порядке, плохо спит, с трудом засыпает и часто просыпается ночью, не любит открытого соперничества и соревнований, ему бывает трудно сосредоточиться, сконцентрировать внимание на чем-то одном, то скорее всего, он страдает от стресса. Книга Елены Камаровской «Помогите, у ребенка стресс!» будет полезна для родителей, которые беспокоятся о здоровье и эмоциональном состоянии своих детей, хотят помочь им научиться бороться со стрессом.