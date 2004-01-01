Разумеется, не субботой единой славятся выходные!

Начиная с грядущей пятницы и каждую пятницу апреля, лофт-бар «Чердак» запускает серию красочных, тёплых вечеринок «НЕ СПИ ВЕСНОЙ»!

Помимо полюбившихся тебе приятностей:

Литровый коктейль для трёх подружек за барной стойкой

Пять шотов за 350 деревянных

Авторские презенты для самых позитивных северян

Фруктовый дым в пол-цены

Тебя ждёт ещё одно славное предложение для главных баловней Фортуны: Покупай специальный весенний коктейль с 00:00 до 04:00, и получи возможность каждый час забирать сет шотов абсолютно бесплатно❗

А пока готовимся к настоящей весне, заканчиваем рабочий день и радуемся солнцу!