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Не спи весной

Новая серия вечеринок в Че!

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События: Вечеринки.

Разумеется, не субботой единой славятся выходные!

Начиная с грядущей пятницы и каждую пятницу апреля, лофт-бар «Чердак» запускает серию красочных, тёплых вечеринок «НЕ СПИ ВЕСНОЙ»!

Помимо полюбившихся тебе приятностей:

  • Литровый коктейль для трёх подружек за барной стойкой
  • Пять шотов за 350 деревянных
  • Авторские презенты для самых позитивных северян
  • Фруктовый дым в пол-цены

Тебя ждёт ещё одно славное предложение для главных баловней Фортуны: Покупай специальный весенний коктейль с 00:00 до 04:00, и получи возможность каждый час забирать сет шотов абсолютно бесплатно❗

А пока готовимся к настоящей весне, заканчиваем рабочий день и радуемся солнцу!

Чердак
5 апреля

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