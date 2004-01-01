Не спи весной
Новая серия вечеринок в Че!
Разумеется, не субботой единой славятся выходные!
Начиная с грядущей пятницы и каждую пятницу апреля, лофт-бар «Чердак» запускает серию красочных, тёплых вечеринок «НЕ СПИ ВЕСНОЙ»!
Помимо полюбившихся тебе приятностей:
Тебя ждёт ещё одно славное предложение для главных баловней Фортуны: Покупай специальный весенний коктейль с 00:00 до 04:00, и получи возможность каждый час забирать сет шотов абсолютно бесплатно❗
А пока готовимся к настоящей весне, заканчиваем рабочий день и радуемся солнцу!
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю