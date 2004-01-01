Не покидай меня, весна

В программе - вокальные и инструментальные сочинения композитора.



Его не изучают в школе, но его музыку знает подавляющее большинство взрослых и детей. Его сочинения легко узнаваемые и запоминающиеся. Они мелодичны и ёмки. Все очень просто: если вы когда-нибудь смотрели «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», то вы слышали и композиции Владимира Дашкевича.

С успехом работает Владимир Дашкевич и в театре, он написал музыку более чем к 80 спектаклям. Он автор большого числа симфонических и камерных произведений. Совместно с певицей Еленой Камбуровой Дашкевич создал цикл музыкальных произведений на стихи поэтов Серебряного века.

В соавторстве с Юлием Кимом написал мюзикл "Самолет Вани Чонкина" по мотивам романа Владимира Войновича.



Исполнители: