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Не покидай меня, весна

Концерт, посвященный Владимиру Дашкевичу

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События: Концерты.

В программе - вокальные и инструментальные сочинения композитора.

Его не изучают в школе, но его музыку знает подавляющее большинство взрослых и детей. Его сочинения легко узнаваемые и запоминающиеся. Они мелодичны и ёмки. Все очень просто: если вы когда-нибудь смотрели «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», то вы слышали и композиции Владимира Дашкевича.

С успехом работает Владимир Дашкевич и в театре, он написал музыку более чем к 80 спектаклям. Он автор большого числа симфонических и камерных произведений. Совместно с певицей Еленой Камбуровой Дашкевич создал цикл музыкальных произведений на стихи поэтов Серебряного века.
В соавторстве с Юлием Кимом написал мюзикл "Самолет Вани Чонкина" по мотивам романа Владимира Войновича.

Исполнители:

  • Екатерина ЕФРЕМОВА - вокал, гитара
  • Евгений ПОПОВ - скрипка
  • Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
  • Петр МАКАРОВ - фортепиано
  • Виталий КОНДАКОВ - ударные
  • Василий ЧИСТЯКОВ - бас-гитара
Филармония
1 марта
17:00

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