Не отнимай у себя завтра

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Этот день был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

Что такое наркомания? Болезнь, порок или деградация личности? И первое, и второе, и третье. Наркомания – это тотальное поражение человека, начиная от его психики и заканчивая практически всеми системами организма. Постепенно наркозависимый человек теряет все: друзей, родных, профессию, здоровье. А в итоге - жизнь.

Литература, представленная на выставке, содержит информацию по профилактике и антипропаганде наркомании. Это такие книги как: «Преступные сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков: методика расследования» Петра Ищенко. Автор излагает свое мнение о преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения, связанных с изготовлением или сбытом ядовитых, наркотических и других сильнодействующих веществ. О борьбе с наркоманией, незаконным оборотом и употреблением наркотических средств рассказывает книга «Антинаркотическая политика» Андрея Арямова. В книге Геннадия Кульчитского «Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков: инструкция для родителей от главного нарколога» представлены рекомендации и профилактические программы по борьбе с наркоманией в детской среде для родителей и учителей.