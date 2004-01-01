Если понятие «рок-н-ролл» воспринять не как узкое значение музыкального направления, а предположить, что слово «рок-н-ролл» может означать характер жизни, мировосприятия, мировоззрения – то жанр, в котором существует группа «Не’Мой Фронт» и будет Рок-н-ролл. Наши тексты и музыка не ищут определенного музыкального жанра, стилистических привязанностей, принадлежностей к субкультурам. Всё, что мы ищем – общения и переживания частного, ибо творчество наше есть ни что иное как бегство в сторону необщего выражения лица, бегство в сторону личности, в сторону отдельности, в сторону индивидуальности.

Коллектив «Не’Мой Фронт» создан выпускниками Санкт-Петербургской Академии Театрального искусства, и в состав его входят как и профессиональные музыканты, так и артисты ведущих театров страны: МДТ, БТК, Александринского театра. Объединяет же участников группы необходимость и желание говорить о простых, но, к несчастью, в наше время не актуальных, не современных, не модных, порой совсем забытых вещах: о доброте, искренности, трепете, самоуважении.

Концерты «Фронта» – это не только безудержные танцы, вдумчивые тексты, номера актёрской песни, это в первую очередь желание узнать себя и слушателя, себя и зрителя: себя разного, порой совсем неузнаваемого; себя, когда-то забытого. Пойти себе на встречу, и понять, что же такое этот Рок-н-ролл.