Не хочу быть собакой

Очень добрая, смешная сказка о том, как маленькая собачка Мотя в один не самый прекрасный момент своей жизни вдруг поняла, что больше не хочет быть собакой! Не хочет никого кусать, хватать за ноги и прыгать через веревочку хозяина, который решил обучить ее трюкам с тем, чтобы деньги зарабатывать. Она отказывается от людской жестокости и меркантильности. Куда лучше идти по тому пути, которое выбирает твое сердце, пусть оно и собачье.

Собака хочет любить – желание такое человеческое и каждому понятное. И еще ей очень хотелось бы, чтобы и ее хоть немножечко любили и не попрекали косточками. И вот совершает она Поступок и уходит на свободу! Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что на ее собачье место претендуют, и даже за будочку дерутся Петух и Кошка. Оказывается, что каждый в своем положении видит минусы, а в чужом – плюсы. Вот и решают они ролями поменяться. Что же из этого получится? Поймут и оценят ли герои этой сказки свое место в мире? Ведь неспроста судьба распоряжается, кто кем должен быть…

Главное – так приятно, когда кто-то находит свое место в жизни и понимает, как ему необходимы друзья и близкие люди не только по родству, но и по духу. Вся сказка пронизана добром и нежностью.

Режиссер - постановщик: Н. Шибалова

Художник - постановщик: Н. Полякова