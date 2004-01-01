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Не губите жизнь

Выставка изданий в рамках «Декады «SOS»

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События: Выставки.

С 1 по 10 декабря в России проходит ежегодная широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS», пропагандирующая здоровый образ жизни. Акция направлена на привлечение особого внимания к проблемам ВИЧ и наркозависимости в молодежной среде.

На выставке представлены актуальные издания, посвященные этой тематике.

В издании «Эпидемиология и профилактика ВИЧ – инфекции и СПИД» Вадима Покровского освещены проблемы, связанные с распространением пандемии инфекции, рассмотрены методы профилактики заболевания и противоэпидемические мероприятия. Из книги Вячеслава Тарантула «Имя ему СПИД: четвертый всадник Апокалипсиса», написанной в научно-популярной форме, можно узнать о причине этого смертельного заболевания, об истории его возникновения, о путях распространения, о средствах лечения и других многочисленных аспектах, связанных со СПИДом. В книге Юрия Науменко «Мое здоровье: формирование ценностного отношения к здоровью и профилактика ВИЧ/СПИДа у подростков в школе» представлены программы, методики, сценарии занятий, мероприятия.

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