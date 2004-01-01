Названия не помню, но обложка… красная

Цветная выставка притягивает внимание. Здесь можно «соединить несоединимое», поставить рядом разные по тематике книги, увести читателя далеко от его привычных взглядов, расширить горизонты интересов.

На этот раз обложка – красная. Задумывались ли вы о значении и символике цвета? Красный цвет часто используется в рекламе, в книгоиздательстве для привлечения внимания.

«Красивый», «пригожий», «прекрасный» – таким было значение слова «красный» в древнерусском языке. Богатыри на Руси предпочитали красные одежды – на картинах их изображали в красных штанах, сапогах, кафтанах или плащах. Былинное имя князя Владимира – «Красно Солнышко», а красавицы издревле назывались «красны девицы». В народных мифологических представлениях красное полотно, красная нить наделяются защитными свойствами, используются как оберег. Красный – цвет праздника и радости, любви и страсти, войны и политики.

Среди изданий с красными обложками, представленных на выставке – «Пасхальные рассказы» русских писателей от Гоголя до Солженицына, сборник произведений русских авторов ХХ века «Истории любви», «Любовные письма великих людей», памфлеты о римских императорах греческого писателя Костаса Варналиса «Диктаторы» и «Робеспьер» Анжа Гальдемара из серии «Тайны истории в романах, повестях и документах».