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Название на карте Шпицбергена - путешествие сквозь мифы и легенды

Лекторий  «Край, в котором я живу» 

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События: Лекции.

Приглашаем тех, кому интересна история родного края. Имя на карте, как след в истории, зарубка, увековечившая память о ком-то. Чтение карт Шпицбергена - захватывающий сериал, начинающийся в мире скандинавских мифов, продолжающийся величайшими учеными и смелыми первооткрывателями.

Вместе с кандидатом биологических наук Денисом Давыдовым участники встречи погрузятся в мир истории арктических исследований и проследят ее по шпицбергенским топонимам.

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