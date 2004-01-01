Название на карте Шпицбергена - путешествие сквозь мифы и легенды

Приглашаем тех, кому интересна история родного края. Имя на карте, как след в истории, зарубка, увековечившая память о ком-то. Чтение карт Шпицбергена - захватывающий сериал, начинающийся в мире скандинавских мифов, продолжающийся величайшими учеными и смелыми первооткрывателями.

Вместе с кандидатом биологических наук Денисом Давыдовым участники встречи погрузятся в мир истории арктических исследований и проследят ее по шпицбергенским топонимам.