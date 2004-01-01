Наука против магии
Увлекательная игровая программа для детей
Увлекательная игровая программа для детей
Оксфорд или Хогвардс?
Сила гравитации или сила Авада Кедавра?
Наука или Магия?
А что больше по душе Вашему малышу?
Мы приглашаем вас на увлекательную игровую программу! Взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми, а дети – познакомиться с миром науки и творчества в игровой форме.
В программе:
Увлекательные научные эксперименты
Магическая шляпа желаний
Много воздушных шаров
Красочный аквагрим
Чудеса и научные открытия случаются там, где в них верят!
Вход свободный
Информация и резерв столов по телефону: 777-100