Наука против магии

Оксфорд или Хогвардс?

Сила гравитации или сила Авада Кедавра?

Наука или Магия?

А что больше по душе Вашему малышу?

Мы приглашаем вас на увлекательную игровую программу! Взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми, а дети – познакомиться с миром науки и творчества в игровой форме.

В программе:

Увлекательные научные эксперименты

Магическая шляпа желаний

Много воздушных шаров

Красочный аквагрим

Чудеса и научные открытия случаются там, где в них верят!