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Наука против магии

Увлекательная игровая программа для детей

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События: Детские праздники.

Оксфорд или Хогвардс?
Сила гравитации или сила Авада Кедавра?
Наука или Магия?
А что больше по душе Вашему малышу?

Мы приглашаем вас на увлекательную игровую программу! Взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми, а дети – познакомиться с миром науки и творчества в игровой форме.

В программе:

Увлекательные научные эксперименты
Магическая шляпа желаний
Много воздушных шаров
Красочный аквагрим

Чудеса и научные открытия случаются там, где в них верят!

Мама на даче
8 октября
15:00
Цены

Вход свободный 

Информация и резерв столов по телефону: 777-100 

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