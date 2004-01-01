Лекция, которая расскажет как бороться с зимним авитаминозом и нехваткой необходимых организму элементов

Воркшоп «Наука по пятницам», посвященный витаминам, макро- и микроэлементам, проведет 24 января Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска . Участники воркшопа узнают, как бороться с зимним авитаминозом и нехваткой биологически значимых элементов в организме.

Какие микро- и макроэлементы и витамины уже имеются в организме человека? Чего недостает мурманчанам? Как увеличить содержание полезных веществ в пище? В чем польза и вред витаминных напитков? Об этом и многом другом расскажет врач по медицинской профилактике Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи центра медицинской профилактики Юлия Смирнова.

Также на воркшопе будут подведены итоги конкурса коктейлей, который проводился ИЦАЭ Мурманска в декабре. Перед участниками конкурса стояла задача придумать рецепт безалкогольного витаминного коктейля и дать ему «атомное» название. Юлия Смирнова прокомментирует составы предложенных коктейлей и проведет мастер-класс по приготовлению самых полезных из них.