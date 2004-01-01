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VIII Всероссийский Фестиваль науки в Мурманске

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События: Фестивали, Лекции.

Все мероприятия VIII Всероссийского Фестиваля науки состоятся на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. 

На Фестивале пройдет интерактивная выставка-презентация научных достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких технологий для детей и молодежи.

Главная тема выставки: «Дорогами арктических открытий. Время новых героев». Российский Север обладает колоссальным ресурсным потенциалом и возможностями для роста и развития как отдельного человека, так и экономики в целом. Вместе мы продемонстрируем прошлый опыт успешного освоения территорий Севера с точки зрения науки, технологий и производства, а также предложим молодому поколению мурманчан возможные траектории совместного движения вперёд с ведущими производственными и наукоемкими предприятиями области.

Кроме того, в период с 1 по 8 ноября 2018 года в рамках анонсирующих мероприятий Фестиваля будет проведена акция «Дни без турникетов», благодаря которой всем желающим будут открыты региональные инновационные и наукоемкие предприятия и организации.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

ДК им. С.М. Кирова
c 9 по 10 ноября

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