Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) отметит свой день рождения научным ток-шоу «Научный холодильник: шоколад».

На праздничном ток-шоу партнёры и гости ИЦАЭ разберут вместе со спикерами именинный торт и проведут дегустацию.

Также гостей ждёт гастрономическая викторина на тему шоколада и тортов с подарками от центра, лайфхаки по приготовлению пищи, общение с профессионалами в области кулинарии и науки, отличное настроение и тёплая атмосфера.