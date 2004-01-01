Научный холодильник: шоколад
Информационный центр отметит день рождения «по-научному»
Информационный центр отметит день рождения «по-научному»
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) отметит свой день рождения научным ток-шоу «Научный холодильник: шоколад».
На праздничном ток-шоу партнёры и гости ИЦАЭ разберут вместе со спикерами именинный торт и проведут дегустацию.
Также гостей ждёт гастрономическая викторина на тему шоколада и тортов с подарками от центра, лайфхаки по приготовлению пищи, общение с профессионалами в области кулинарии и науки, отличное настроение и тёплая атмосфера.
Всех желающих просим зарегистрироваться по телефону: 60-00-78