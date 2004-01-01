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Научный холодильник: шоколад

Информационный центр отметит день рождения «по-научному» 

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События: Лекции.

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) отметит свой день рождения научным ток-шоу «Научный холодильник: шоколад».

На праздничном ток-шоу партнёры и гости ИЦАЭ разберут вместе со спикерами именинный торт и проведут дегустацию.

Также гостей ждёт гастрономическая викторина на тему шоколада и тортов с подарками от центра, лайфхаки по приготовлению пищи, общение с профессионалами в области кулинарии и науки, отличное настроение и тёплая атмосфера.

Цены

Всех желающих просим зарегистрироваться по телефону: 60-00-78

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