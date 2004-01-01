Откроется Научная неделя 4 февраля в 13:00 (подиум-холл, 4 этаж) презентацией проекта «Arctic Electric Road». Его представит эксперт Центра поддержки экологических проектов Беллона Юрий Сергеев. Он расскажет об электромобилях и проекте по строительству зарядной инфраструктуры от Мурманска до Киркенеса.

5 февраля в 13:00 (конференц-зал, 3 этаж) состоится интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения». Участники состязания должны будут назвать ученого по описанию его изобретений и портрету, а также определить предмет по изображению изобретения.

6 февраля в 14:00 (подиум-холл, 4 этаж) представитель Информационного центра по атомной энергии проведет командную игру «Сделай ставку». Игра содержит вопросы из области физики, химии, биологии, астрономии. Участникам предстоит не только дать ответ на вопрос, но и правильно оценить свои шансы на победу - сделать верную ставку.

6 февраля в 17:00 (отдел краеведения, 4 этаж) состоится первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема первой встречи «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». С сообщением выступит кандидат культурологии Анастасия Федотова.

8 февраля в День российской науки

В 10:00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) пройдет брейншторм «Научная сфера». Интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов - сфер науки.

В 12:30 (отдел краеведения, 4 этаж) посетители библиотеки смогут совершить экскурсию по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

В 12:45 (отдел краеведения, 4 этаж) состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведет доктор исторических наук Павел Федоров.

В 13:30 (холл, 0 этаж) приглашаем на «ФукоТайм» - демонстрацию работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

В 14:00 (отдел краеведения, 4 этаж) пройдет психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

В 15:00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

В 15:00 (зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж) состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

9 февраля

9 февраля в 15:00 (отдел краеведения, 4 этаж) пройдет видеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

9 февраля в 15:00 (холл, 0 этаж) приглашаем на «ФукоТайм» - демонстрацию работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

В течение Научной недели будут работать выставки изданий «В мире научной фантастики и турбореализма» (Зал художественной литературы, 2 этаж), «Есть идея!» (зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж), выставка редких книг «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (отдел краеведения, 4 этаж). В зале электронных ресурсов (3 этаж) в режиме нон-стоп будет демонстрироваться презентация «Электронные ресурсы в помощь науке и образованию».